Çocuk Meclisinin yeni başkanı Özlem Yılmaz

Nilüfer Kent Konseyi Çocuk Meclisinin 5. Olağan Seçimli Genel Kurulu’nda 28 aday arasından en çok oyu alan Özlem Yılmaz yeni başkan seçildi.

Nilüfer Kent Konseyi Çocuk Meclisinin 5. Olağan Seçimli Genel Kurulu, Karaman Dernekler Yerleşkesi’nde yapıldı. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’in de katıldığı genel kurul, Meclis Başkanı Eda Türkmen’in konuşmasıyla başladı. Türkmen, salgın sebebiyle çok faydalı bir dönem geçiremediklerini ifade ederek, “Kim başkan seçilirse seçilsin çok güzel işler ortaya konacağına eminim. Ben görevimi size güvenim tam bir şekilde teslim ediyorum. Genel kurula olan ilgi son derece mutluluk verici. Meclisimiz, sizlerin ilgisi ve desteğiyle daha güzel işlere imza atacak” dedi.

Genel kurula katılarak çocukların heyecanına ortak olan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem de, “Bugün bir demokrasi şöleni gerçekleştiriyorsunuz. Hem Nilüfer hem de Bursa’daki birçok arkadaşınızın sözcüsü olarak burada yer alıyorsunuz. Bu önemli görevinizde haklarınızı aramayı ve öğrenmeyi birlikte deneyimliyorsunuz. Aslında bizim neslimizin dünyayı daha çok kirlettiği bir zaman dilimi içinde yaşıyoruz. Bundan sonraki süreçte umudumuz artık sizlersiniz. Yeni nesilden çok şeyler umut ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından seçimlere geçildi. Başkanlık için 28 adayın yarıştığı genel kurulda adeta demokrasi şöleni yaşandı. 92 çocuğun 66’sından oy alan Özlem Yılmaz, yeni başkan seçildi. Batuhan Ceyhan 20 oyla başkan yardımcısı olurken; İdil Öztürk, Dilaver Özcan ve Asya Kaya 15’er oy aldı. Genel kurulun ardından, Nilüfer Kent Konseyi Başkanı Neslihan Binbaş tüm katılımcılara teşekkür etti ve yeni yürütme kuruluna görevlerinde başarılar diledi.