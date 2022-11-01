Çocuk olmak, büyükler tarafından küçümseniyor

Çayırova Belediyesi’nin düzenlediği 3. Kitap günlerinde yazarlar Said Ercan ile Şermin Yaşar, okurlarıyla söyleşi ve imza gününde buluştu. Yoğun katılımın olduğu söyleşide ’Çocukluk ve Dijital medya okuryazarlığı neden önemli’ temalı konulara değinildi.

Çayırova Kitap günleri tüm hızıyla devam ediyor. Ziyaretçi akınına uğrayan kitap günlerinde Yazarlar Said Ercan ve Şermin Yaşar okurlarıyla buluştu. Çayırova Belediyesi 3. Kitap Günleri’nde yazar Şermin Yaşar söyleşi ve imza günü gerçekleştirdi. ’Çocukluk’ temalı söyleşisinde çocuk olmayı farklı bir gözle ele alan yazar, çocuk olmaya sıra dışı bir yorum getirdi. Çocukluğun insanın hayatına yön veren en berrak sokak olduğunu belirten yazar, çocuk olmanın büyükler tarafından küçümsenerek, "Bırak çocukluğu, çocuk olma, büyü artık" gibi laflarla zedelendiğini belirtti. Çocuk olmanın, hayal kurmanın ve çocuk kalabilmenin değerine vurgu yapan Şermin Yaşar, başarılı isimlerin yaptıkları güzel işler sonunda "Bu benim çocukluk hayalimdi" cümlesini masaya yatırdı. Salonu ağırlıklı olarak anne ve çocukların doldurduğu söyleşide yazarın konuşmaları büyük alkış topladı. Söyleşi sonrası yazar Şermin Yaşar katılımcıların sorularını cevaplayarak kitaplarını imzaladı.

Said Ercan: Kontrol insanda olmalı

Hızla devam eden kitap günlerinde Yazar Said Ercan "Dijital medya okuryazarlığı neden önemli" konulu bir söyleşi gerçekleştirdi. Teknolojinin önemine değinen Ercan, doğru kullanım dışında yol açabileceği zararları ve bağımlılık konusuna değindi. Sosyal medya platformlarını görünen yönü dışında da ele alan Ercan, kontrolün insanda olması gerektiğinin altını çizdi. Hayatımıza teknoloji ile giren araçların uyku düzenimiz, hayal dünyamız, düşüncemiz ve kültürümüz üzerinde olumsuz etkiler bırakmaması yönünde tavsiyelerde bulunan Ercan, söyleşisini katılımcılardan gelen sorular ile tamamladı.