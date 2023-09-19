Çocuk oyuncu Mustafa Konak Selahaddin Eyyubi Dizisinde

Fatma adlı dizide otizmli bir çocuğu canlandırarak büyük bir çıkış yakalayan başarılı çocuk oyuncu Mustafa Konak, TRT'de ekranlara gelecek 'Selahaddin Eyyubii' dizisi kadrosuna dahil oldu.

Çocuk oyuncu Mustafa Konak Selahaddin Eyyubi Dizisinde
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Proline
Proline

Fatma adlı dizide otizmli bir çocuğu canlandırarak büyük bir çıkış yakalayan başarılı çocuk oyuncu Mustafa Konak, TRT’de ekranlara gelecek “Selahaddin Eyyubii” dizisi kadrosuna dahil oldu.

Dizi’de Selahaddin Eyyubi’nin yeğeni Takıyyüddin Ömer karakterini canlandıracak olan Mustafa Konak, okuma provası sonrasında dizi için özel olarak kurulan devasa platoyu gezerken, “kendisini farklı bir dünyanın içine hissettiğini, büyük ve tarihi bir projede yer almasının kendisini çok heyecanlandırdığını” söyledi.

Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı

Ayrıca dizide bir çok usta ismin yer aldığını ve bu usta isimlerle birlikte oynamasının da kendisine farklı bir tecrübe kazandıracağını, bunun yanında daha önce birlikte rol aldığı Dilin Döğer ile yeniden aynı projede buluşmanın da mutluluk verici olduğunu belirtti.