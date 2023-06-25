Çocuk parkı Kurban Bayramından önce hizmete sunulacak

Bilecik’in Gölpazarı ilçesinde bulunan İstiklal Mahallesi’ne yapılan yeni çocuk parkı Kurban Bayramı öncesinde tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulacak.

Bilecik’in Gölpazarı ilçesinde bulunan İstiklal Mahallesi’nde, çocukların eğlenceli vakit geçirebileceği bir parkın yapım çalışmaları hız kazandı, parkın tamamlanması planlandığı gibi Kurban Bayramı’ndan önce gerçekleştirilecek ve halkın hizmetine sunulacak.

İstiklal Mahallesi’ndeki yeni çocuk parkı, Bilecik’in sosyal yaşamına katkıda bulunacak ve aynı zamanda çocukların sağlıklı bir şekilde eğlenmelerini sağlayacak modern ve güvenli ekipmanlarla donatılmış olacak. Parkta kaydıraklar, salıncaklar, tırmanma alanları ve oyuncaklar gibi çeşitli aktiviteler bulunacak, böylece çocuklar hem keyifli vakit geçirecek hem de sosyal becerilerini geliştirebilecekler.

Alanda inceleme yapan Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer, “Bu park ilçemize ailelerin çocuklarını güvenle oynatabilecekleri, keyifli ve dinlendirici bir mekân sunacak. Parkın estetik tasarımı ve yeşil alanları, çevreye uyumlu bir görüntü oluştururken aynı zamanda mahalle sakinlerinin doğayla iç içe vakit geçirmelerini sağlayacak. Yeni çocuk parkının tamamlanmasıyla birlikte, mahalle sakinleri ve çevre bölgelerdeki aileler için keyifli bir mekan oluşturularak çocuklarımızın fiziksel aktivite yapmalarını teşvik edecek ve aynı zamanda ailelerin sosyalleşmesini sağlayacak önemli bir alan olacak” dedi.