Çocuk parkında kaydırağı yakıp sohbet ettiler

Bursa'da bir parkta yaşanan olayda, kimliği belirlenemeyen şahıslar, çocuk parkındaki kaydırağı yaktı.

Çocuk parkında kaydırağı yakıp sohbet ettiler
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bursa’da bir parkta yaşanan olayda, kimliği belirlenemeyen şahıslar, çocuk parkındaki kaydırağı yaktı.

Olay Yıldırım ilçesi Değirmenlikızık Mahallesi üzerinde bulunan bir çocuk parkında meydana geldi. Kimliği belirlenemeyen şahıslar, parktaki kaydırağın etrafında bir araya gelip sohbet etmeye başladı. Sohbete dalan gençler bir süre sonra çocuklara ait olan kaydırağı yaktı. Duyarsız gençlerin o anları kameraya yansırken, mahalleli ise duruma isyan etti.

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