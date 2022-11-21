Çocuk parkları birer birer yenileniyor

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi, şehirdeki 70’ten fazla çocuk parkını iki etapta sil baştan yeniliyor. Hızla devam eden çalışmalarla; çocuk parklarındaki eski ve çocuklar için tehlike arz edebilecek oyun grupları yenileri ile değiştirilerek çevre düzenlemeleri yapılıyor.

Çocuk parkı yenileme projesi çerçevesinde, son olarak Çınarlı Mahallesi Yesari Asım Arsoy Sokak’ta bulunan Hasan Çavuş Parkı A’dan Z’ye yenilenerek mahalle sakini çocukların istifadesine kazandırıldı. Yenilenen park için düzenlenen açılış törenine çocuklar büyük ilgi gösterdi.

Çocuklardan söz aldı

Açılışta çocuklarla bir araya gelen Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, park yapmanın kolay olduğunu ancak yaptıktan sonra bakmanın ve sahip çıkmanın önemli olduğunu dile getirdi. Çocuklardan parka iyi bakmalarını rica eden Başkan Yüksel, anne-babalardan da parka zarar verenleri görmeleri halinde polise ya da belediye çağrı merkezine haber vermelerini istedi.

Çocuklar istedi, Başkan yapıyor

Başkan Yüksel, çocuklara tek tek söz vererek parklarda ne gibi değişiklikler istediklerini sordu. Gelen talepleri ilgili müdürlere talimat olarak ileten Başkan Yüksel, yenilenen parkın çocuklara ve mahalle sakinlerine hayırlı olması temennisini paylaşarak konuşmasını noktaladı. Açılış töreninin ardından çocuklarla oyun oynayan Yüksel, fotoğraf çektirme taleplerini de geri çevirmedi.