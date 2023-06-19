Çocuk resim atölyesi ve ukulele kursu kayıtları başladı

İnegöl Belediyesi, 7-11 yaş aralığındaki çocuklara yönelik yaz kursları çerçevesinde çocuk resim atölyesi ve 14 yaş üzeri çocuklar için ukulele kursu açıyor. Kursların kayıtları 19-23 Temmuz tarihleri arasında alınacak.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü marifetiyle her yıl birçok konser, etkinlik, söyleşi ve gösteriye imza atan İnegöl Belediyesi, yaz aylarında keyifli ve faydalı vakit geçirmeleri adına çocuklar için özel bir hazırlık içerisinde. Çocukların sanatsal yeteneklerini ön plana çıkarmak ve yaz tatillerini güzel bir şekilde değerlendirmeleri için iki ayrı kursun kayıtları bugün alınmaya başladı. 7-11 yaş aralığındaki çocuklar için çocuk resim atölyesi, 14 yaş üzeri çocuklar için de ukulele kursu düzenlenecek.

Çocuk resim atölyesi kursu

Kış döneminde Ekim-Haziran aylarında yoğun ilgiyle süren çocuk resim atölyesi, yaz döneminde de çocukların yeteneklerini geliştirmek için devam edecek. Bayram sonrası İnegöl Belediyesi Kültür Sanat ve Gençlik Merkezi resim atölyesinde eğitimlerin verileceği kurs ile küçük yaşta çocukların resim yeteneklerini geliştirip karakalem ve teknik resim eğitimiyle geleceğin mimarlarını yetiştirmek hedefleniyor. Kayıtların 19 Haziran itibariyle başladığı kursa, 7-11 yaş aralığındaki çocuklar katılabilecek. Çocuk resim atölyesi yaz kursu hafta içi Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri gerçekleştirilecek. Çocuklarını kayıt yaptırmak isteyen velilerin İnegöl Belediyesi Kültür Sanat ve Gençlik Merkezine başvurmaları gerektiği ifade edildi. “Çocuk resim atölyesi yaz kursu” 03 Temmuz - 16 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Çocukların hayal güçlerini sanatla bütünleştirip el becerilerini arttırmayı hedefleyen çocuk resim atölyesi ile çocukların farkındalığı ortaya çıkarılacakken, aynı zamanda yaz tatillerini güzel bir aktivite ile geçirmeleri de sağlanmış olacak.