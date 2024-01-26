Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı yarım asrı geride bıraktı

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı’nın 50. kuruluş yıldönümü büyük bir coşkuyla kutlandı.

Rektörlük A Salonu’nda gerçekleştirilen kutlama törenine BUÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Funda Coşkun, Hastane Başhekimi Prof. Dr. Halil Sağlam, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyeleri, araştırma görevlileri, yan dal araştırma görevlileri, hemşireleri, yardımcı sağlık personelleri ve öğrenciler katıldı.

Tören, hayatını kaybetmiş olan kurucu öğretim üyeleri Prof.Dr. İbrahim Ildırım ve Prof. Dr. Özgen Eralp’in anılmasıyla başladı. Üniversite ve hastane yöneticilerinin selamlama konuşmalarının ardından araştırma görevlileri adına Dr. Seden Gizlenci, yan dal araştırma görevlileri adına Uzm.Dr. Funda Aydemir, öğretim görevlileri adına Öğr.Gör.Dr. Zeynep Gizem Ergün Özdelde söz aldı.

“Büyük bir aile olduk”

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nilgün Köksal ise konuşmasında; “Bursa Uludağ Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı 21 Ocak 1974 yılında Doç.Dr.İbrahim Ildırım’ın atanması ile kurulmuştur. Kuruluşundan bu yana 50 yıllık süreçte hem eğitim hem de sağlık hizmeti konusunda büyük bir özveriyle bugünlere gelen bölümümüz 16 bilim dalı ile hizmet ve eğitimine devam etmektedir. 2003 yılında yayına başlayan Güncel Pediatri dergisi ve 2005’ten bu yana her yıl düzenlenen Uludağ Pediatri Kış Kongresi ile bilimsel anlamda da bölümün çalışmaları devam etmektedir” dedi. Prof.Dr. Köksal konuşmasını şöyle tamamladı; “Kuruluşundan bugüne kadar 231 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı, 80 yan dal uzmanı olmak üzere toplam 311 uzmanımızla Türkiye’nin dört bir yanında, halen birlikte çalıştığımız öğretim görevlisi, araştırma görevlisi ve yan dal araştırma görevlilerimizle hastanemizde büyük bir aile olmaktan ve 50. yılımızı birlikte kutluyor olmaktan dolayı çok mutlu ve gururluyuz. 50.yılın kutlu olsun Uludağ Pediatri!”

Anabilim Dalının tanıtım videosu sonrası hep birlikte Cumhuriyetin 100.yılı anısına Parla şarkısı coşku içinde söylendi. 50. yıl pastası kesilmesiyle birlikte tören sona erdi.