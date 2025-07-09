Çocuk Şenliği'nin yeni adresi Esatpaşa oldu

Ataşehir Belediyesi, yaz aylarında çocukların hem eğlenip hem de öğrenebileceği etkinlikler düzenlemeye devam ediyor. 11 Temmuz Cuma günü Esatpaşa Mahallesi Uygar Sokak’ta düzenlenecek Ataşehir Çocuk Şenliği, miniklere unutulmaz bir gün yaşatacak.

Ataşehir Belediyesi’nin mahalle mahalle sürdürdüğü Ataşehir Çocuk Şenliği’nin yeni durağı Esatpaşa Mahallesi Uygar Sokak olacak. Şenlik kapsamında; ritim, taç yapım, anahtarlık, kendi kendini sulayan saksı, doğal sinek kovucu yapımı atölyeleri ile yüz boyama, kitap boyama ve puzzle etkinliği düzenlenecek. Eğlenceli olduğu kadar öğretici yönüyle de dikkat çeken atölyelerde çocuklar, hem el becerilerini geliştirecek hem de doğayla iç içe yenilikçi çalışmalar yapma fırsatı bulacaklar. Ayrıca şenlik içerisindeki; dengede halka atma, minyatür kale slalom şut atma, ip atlama, halat çekme ve sek sek yarışması gibi spor dolu aktivitelerle çocuklar hareketin ve eğlencenin tadını çıkaracaklar.

Ataşehir Belediyesi, tüm çocukları ve ailelerini Esatpaşa Mahallesi’ndeki bu eğlence dolu şenliğine davet ediyor. 11 Temmuz Cuma günü, 15.00- 17.00 saatleri arasında, Uygar Sokak’ta düzenlenecek Ataşehir Çocuk Şenliği, miniklere unutulmaz bir gün yaşatacak.