Çocuk Sosyal Tesisleri çalışanlarıyla bir araya geldi
Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, belediye ait Çocuk Sosyal Tesisleri çalışanlarıyla bir araya geldi.
Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, belediye ait Çocuk Sosyal Tesisleri çalışanlarıyla bir araya geldi.
Başkan V. Subaşı, Belediye Başkan Yardımcısı Yaşar Külhan ile Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğümüze bağlı Çocuk Sosyal Tesislerimizde görevli personelleriyle Vadipark Sosyal Tesislerimizde bir araya geldi. Subaşı yenilen yemek sonrası, "Aydınlık yarınlarımızın teminatı çocuklarımız için yapacağımız çalışmalar her zaman önceliğimiz olmaya devam edecek" dedi.