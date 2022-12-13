Çocuk tribünü projesi Katar'daki Dünya Kupası'nda

Sporda şiddet, alkol ve uyuşturucu ile mücadele derneği (SSAUMDER) ve Kuzeybatı international medya ortaklığında yapılan iş insanı Hakan Coşkun’un yürütücülüğünü yaptığı ’Çocuk Tribünü’ projesi Katar Dünya Kupası’nda faaliyetlerini sürdürüyor.

Önümüzdeki sezon Türkiye’deki tüm statlarda yapılması planlanan ve bu yönde hem Türkiye Futbol Federasyonu hem de Cumhurbaşkanlığı ile koordineli çalışmalar yapan SSAUMDER Başkanı Hakan Coşkun, çalışmalarına hızla devam ediyor.

FIFA tarafından organize edilen, 21 Kasım -18 Aralık tarihleri arasında 22.’si düzenlenen Dünya Kupası’nda, FIFA ile yapılan görüşmeler sonucunda Türkiye’den tüm dünyaya açılan ’Çocuk Tribünü’ için olumlu adımlar atılmıştı. Sporda şiddet, alkol ve uyuşturucu ile mücadele derneği Başkanı Hakan Coşkun, “Türkiye’de hazırlanan bir projenin Dünya Kupası’nda boy göstermesi bir Türk vatandaşı olarak bizleri ayrıca onurlandırdı. Buradan özellikle projedeki tüm çalışma arkadaşlarım adına Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu ile Kamu Araştırmaları Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Ülvi Saran ve ekibine şükranlarımızı sunuyoruz. Bilinmesini isterim ki son yıllarda Türkiye Cumhuriyeti ile Katar devleti arasında olan samimi ilişkilerimiz projemizi hayata geçirmemizde önemli rol oynamıştır. Türk Milli Takımı olarak Dünya Kupası’nda olmamamıza rağmen Türkiye’den tüm dünyaya açılan bir projenin, Katar Dünya Kupası gibi önemli bir organizasyonda boy göstermesi bizi ziyadesiyle onurlandırıyor” dedi.

Türkiye’nin Doha Büyükelçisi Dr. Mehmet Mustafa Göksu’yu da ziyaret eden Hakan Coşkun, çalışmalar hakkında da bilgiler verdiklerini ifade ederek, büyükelçimiz çalışmalar hakkında gurur duyarak, tüm dünyadaki uygulanacak projenin Katar’dan başlamasından da ayrıca keyif duyduklarını ifade ettiğini söyledi.