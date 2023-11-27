Çocuk-Yazar Buluşmaları'nda konuk Melih Tuğtağ oldu

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından çocuklara yönelik düzenlenen Çocuk-Yazar Buluşmaları’nın konuğu Melih Tuğtağ oldu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezi’nde çocuklara yönelik düzenlenen etkinliklere bir yenisi daha eklendi. Çocuk kitabı yazarı Melih Tuğtağ’ın katılımıyla düzenlenen Çocuk-Yazar buluşmaları, miniklere keyifli bir hafta sonu sundu. Adapazarı SGM konferans salonunda gerçekleşen etkinliğe çok sayıda dinleyici katıldı. Sohbet havasında gerçekleşen etkinlikte öğrenciler, Yazar Tuğtağ’a merak ettikleri soruları sorma fırsatı buldu. Tuğtağ, “Ne varsa sende var ilhamla alakalı. Kalp var mı var, beyin var mı var. Demek ki kitap yazmak için ilhamla alakalı her şey sende var. İlham gelmesi nedir ilk önce bir his ortaya çıkar. Yazacağın konuyu hammadde olarak düşün. Ham madde beyinde işleniyor. Beyinde işlendikten sonra ortaya öykü, roman, şiir ürün olarak ortaya çıkıyor. Ne varsa sende var. Demek ki kitapla alakalı nasıl buldun sorusunun karşılığı tamamen sendedir” dedi.