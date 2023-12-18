Çocuklar 'Çok Şirin Hikaye' ile doyasıya eğlendi

Körfez Belediyesi, "Çok Şirin Hikaye" oyununu çocuklarla buluşturdu. Çocukların doyasıya eğlendiği etkinlikte salondan bol bol kahkaha sesleri yankılandı

Körfez Tütünçiftlik Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen gösterim izleyenleri kahkaha tufanına boydu. Miniklere yönelik yapılan tiyatro hem güldürdü hem de yapılan minik danslar ile eğlendirdi. Çocukların ilgisi ve alkışlarıyla karşılanan Çok Şirin Hikaye tiyatrosu kahkahalarla izlendi.