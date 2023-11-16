Çocuklar 'Yetenek Sirkiniz' gösterileriyle eğlendi
Yalova Belediyesi, Yürüyen Köşk Kültür Sanat Etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen 'Yetenek Sirkiniz' isimli gösteri çocuklar tarafından büyük ilgi ile izlendi.
Yalova Belediyesi, Yürüyen Köşk Kültür Sanat Etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen ‘Yetenek Sirkiniz’ isimli gösteri çocuklar tarafından büyük ilgi ile izlendi.
Geçtiğimiz çarşamba günü 2 seans olarak Raif Dinçkök Kültür Merkezi Özge Can Aslan Salonunda gerçekleştirilen gösteriye, 6 yaş üstü çocuklar, aileleri ile birlikte katılım sağladı.
Büyük bir ilgiyle gösterileri izleyen çocuklar, sihirbaz, palyaço, akrobasi, jonglör, tek teker bisiklet, piton yılanı, ateş ve cambaz gösterileriyle unutulmaz dakikalar yaşadı. Aileler etkinlik için Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk’a teşekkür etti.