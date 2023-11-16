Çocuklar 'Yetenek Sirkiniz' gösterileriyle eğlendi

Yalova Belediyesi, Yürüyen Köşk Kültür Sanat Etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen 'Yetenek Sirkiniz' isimli gösteri çocuklar tarafından büyük ilgi ile izlendi.

Çocuklar 'Yetenek Sirkiniz' gösterileriyle eğlendi
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

Yalova Belediyesi, Yürüyen Köşk Kültür Sanat Etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen ‘Yetenek Sirkiniz’ isimli gösteri çocuklar tarafından büyük ilgi ile izlendi.

Geçtiğimiz çarşamba günü 2 seans olarak Raif Dinçkök Kültür Merkezi Özge Can Aslan Salonunda gerçekleştirilen gösteriye, 6 yaş üstü çocuklar, aileleri ile birlikte katılım sağladı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Büyük bir ilgiyle gösterileri izleyen çocuklar, sihirbaz, palyaço, akrobasi, jonglör, tek teker bisiklet, piton yılanı, ateş ve cambaz gösterileriyle unutulmaz dakikalar yaşadı. Aileler etkinlik için Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk’a teşekkür etti.