Çocuklar, 2 ayda 6 ton atığı geri dönüşüme kazandırdılar

İzmit’te çocukları geri dönüşüme teşvik etmek amacıyla hayata geçirilen Çocuk Ödül Market Projesi ile 2 ayda 6 ton atık geri dönüşüme kazandırıldı.

İzmit Belediyesi ve İzmit Kent Konseyi ortaklığında çocukları geri dönüşüme teşvik etmek amacıyla başlatılan Çocuk Ödül Market Hacıhızır, Şirintepe, Çukurbağ, Gündoğdu, Yenişehir, Akmeşe ve Alikahya Fatih Mahallelerinde hizmet vermeye devam ediyor. Çocukların ilgi odağı olan Çocuk Ödül Market’te geri dönüştürülebilir atıklar toplanırken, çevreye katkı sunan çocuklara da hediye olarak kırtasiye malzemeleri veriliyor.

Çınar Kart entegre edildi

Vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine Ayazma Mahalle Muhtarlığı ile Yahya Kaptan Hanımeli Kültür Merkezinde de Çocuk Ödül Market faaliyete geçirilerek, vatandaşlardan atık alımına başlandı. Sürdürülebilir Kentler Birliği tarafından da örnek uygulama olarak gösterilen Çocuk Ödül Market’e Çınar Kart’ın entegre edilmesiyle ocak ve şubat aylarında toplam 6 ton geri dönüşebilir malzeme getirilirdi. Bu süre zarfında ise Çınar Kart’lara 10 bin TL ödeme yapıldı.