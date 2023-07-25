Çocuklar 2 gün boyunca eğlenceye doyacak

İzmit Belediyesi’nin kırsal mahallelerde çocuklar için organize ettiği içinde birbirinden renkli etkinliklerin yer aldığı "Bizim Köyde Şenlik Var" programı iki gün boyunca Bayraktar Mahallesinde devam edecek.

İzmit Belediyesi, yaz tatilinde çocukları yalnız bırakmayarak rengarenk etkinlikler düzenlemeye devam ediyor. Bu çerçevede Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, "Bizim Köyde Şenlik Var" etkinlikleriyle kırsal mahallelerde yaşayan çocuklara keyifli anlar yaşatıyor. Bizim Köyde Şenlik Var programı bugün ve yarın 17.30-20.30 saatleri arasında Bayraktar İlkokulu Bahçesi’nde düzenlenecek. Programda eğlenceli yarışmalar, mini disko, bubble show, jonglör gösterisi, sihirbaz gösterisi, palyaçolar ile yüz boyama aktiviteleri gerçekleşecek. Gülümse Çocuk Tiyatrosunun da minklerle buluşacağı programda kek, limonata ve patlamış mısır ikramı olacak.