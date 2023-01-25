Çocuklar aileleriyle birlikte tiyatro keyfi yaşadı

Kartepe Belediyesi tarafından yetişkinler için "Gemilerde Talim Var", çocuklar için ise "Şeker Kız" tiyatro oyunu sahnelendi.

Kartepe Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde tiyatro etkinliği düzenledi. Aileleriyle birlikte kültür merkezine gelen minikler, "Şeker Kız" isimli tiyatro oyununu ilgiyle izledi. Çocuklara Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman da eşlik etti. En ön sırada oturarak Şeker Kız oyununu izleyen Kocaman, çocukların mutluluğuna ortak oldu. Yetişkinler için ise "Gemilerde Talim Var" oyunu sahnelendi. Kartepe Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, tiyatro gösterilerinin devam edeceği belirtildi.