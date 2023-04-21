Çocuklar ATO'nun İskenderun'da kurduğu prefabrik yaşam alanını duvar resimleriyle canlandırdı

Ankara Ticaret Odası’nın (ATO) depremzede aileler için Hatay İskenderun’da kurduğu “ATO 100. Yıl Barınma ve Sosyal Yaşam Alanı”nda yaşayan çocuklar, 23 Nisan öncesi Başkent’ten giden öğretmenlerle prefabriklerin duvarlarını boyadı.

11 ilde yıkıma yol açan depremlerin ardından İskenderun’a prefabrik yaşam alanı kuran ATO, burada yaşayan çocukları ihmal etmedi. Çocukların deprem travmasını atlatması ve yeni yaşam alanlarına adapte olmaları için Çözüm Koleji ile işbirliği yapan ATO, Ankara’dan bir grup öğretmen ve öğrenciyi İskenderun’a götürdü. Ankara Çözüm Koleji’nin koordinesinde çeşitli okullardan ortaokul ve lise öğrencileri, öğretmen ve duvar boyama sanatçıları, ATO’nun kurduğu konteyner kentte kalan çocuklarla birlikte prefabriklerin duvarlarını çeşitli figürlerle süsledi. Eğitmenlerle birlikte kaldıkları prefabriklere “mural art” uygulayan çocuklar, 23 Nisan öncesi hem güzel vakit geçirdi hem de depreme ilişkin olumsuz duygularından sanat yardımıyla arınma imkanı buldu.

Sanatın çocuklara şifalanma fırsatı da verdiğini belirten ATO Başkanı Gürsel Baran, ATO olarak İskenderun’a kurdukları prefabrik yaşam alanının renklerle daha canlandığını söyledi. Baran, “ATO olarak İskenderun’da kurduğumuz prefabriklerde yaşayan çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesinde sosyalleşmesi, sanatla rehabilite olmasını istedik. Ankara’dan bir grup öğretmen ve öğrenci gönüllü olarak İskenderun’a gitti ve onlarla çeşitli aktiviteler yaparak yüzlerini güldürdü” dedi.

Depremzede ailelerin ihtiyaçlarını karşılayan prefabriklerin üzerlerine çeşitli figürler çizildiğinde daha mutluluk verici hale geldiğine dikkat çeken Baran, “İki ayı aşkın zamandır deprem bölgesinde olağanüstü koşullar devam ediyor. Bir gecede hayatlar değişti. Kayıplar çok üzücü oldu. Hayata yeniden başlamaya ve tutunmaya çalışan kardeşlerimiz ve çocuklarımız için 23 Nisan öncesinde hem güzel bir anı hem de iyileştirici bir etkinlik gerçekleşmiş oldu. İnsanı iyileştiren sanatla çocuklarımızın neşesine ortak olduk. Çocuklar gülünce dünya iyileşiyor” dedi.

Depremzede çocuklar için Hacivat ve Karagöz gösterisi de tertip edildiğini belirten Baran, “Ramazan ayının geleneksel kültürünü yansıtan gölge oyunlarını da çocuklarımıza ulaştırdık. Öğretmenlerimize ve öğrencilerimize yürekten teşekkür ediyorum” diye konuştu.