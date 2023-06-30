Çocuklar bayram şenliğinde eğleniyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı’nda İzmit Kent Meydanı ile ilçelerdeki diğer kent meydanlarında gerçekleştirdiği şenlikler ile çocuklara çifte bayram yaşatıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Kurban Bayramı’nda çocuklara yönelik düzenlediği bayram şenliğinde keyifli anlar yaşanıyor. Bayramın ikinci günü başlayan, üçüncü ve dördüncü günlerinde farklı etkinliklerle İzmit, Gebze ve Kandıra’da devam eden bayram şenliklerinde çocuklar, kendileri için kurulan alanlarda doyasıya eğleniyor. Bayramın ikinci gününde İzmit Kent Meydanı’nda çocuklar için oyun grupları kuruldu. Alana aileleri ile birlikte gelen çocuklar, kendileri için kurulan oyun gruplarında doyasıya eğleniyor. Alanda ayrıca palyaço, tahta bacak, illüzyonist ve yüz boyama etkinlikleri yapılıyor. Çocuklarla birlikte ailelerde mutlu bir bayram yaşıyor. Büyükşehir, bayram boyunca İzmit’in yanı sıra Gebze ve Kandıra ilçelerinde de çocuklara yönelik şenlikler gerçekleştiriyor.

Etkinliklerde çocuklara top, patlamış mısır, pamuk şeker, balon, macun ve su gibi birçok hediye ve ikram ücretsiz şekilde dağıtılıyor.