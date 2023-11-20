Çocuklar bilgi evindeki ara tatili doya doya değerlendirdi

Bilecik Belediyesine ait Bilgi Evi’nde gerçekleştirilen aktivitelerle, çocuklar ara tatili doya doya değerlendirdi.

Eğitim ve çocuklara yönelik çalışmalarla adından söz ettiren Bilecik Belediyesi, ara tatilde çocukların keyifli ve eğlenceli faaliyetlerde buluşturdu. ‘Matematik’e Dokunmayan Kalmasın’ sloganıyla şu ana kadar binlerce öğrencinin matematik dersini eğlenerek öğrendiği Bilgi Evi’nde çocuklar birbirinden anlamlı atölye faaliyetler düzenlendi.

Bilecik Belediyesi uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilen, renkli ve güzel görüntülerin oluştuğu atölye faaliyetleri kapsamında çocuklar; ‘İklim Değişikliğini Öğreniyorum’, ‘Gezegenleri Öğreniyorum’, ‘İskeletim Nasıl Hareket Ediyor’ isimli atölye faaliyetlerine katıldılar.

Atölye saati dışındaki vakitlerde ise aileleriyle birlikte Matematik Müzesi’ni ziyaret eden öğrenci ve veliler, Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı ve belediye görevlilerine teşekkür etti.