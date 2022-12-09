Çocuklar bkmkitap'ta mutlu

Avrupa’nın en büyük kitabevi bkmkitap, her ay şubelerinde çocuklara yönelik birçok etkinlik düzenliyor.

Özlüce, FSM ve İstanbul yolu şubelerinde çocukların sosyalleşmesini sağlayan bkmkitap, fiziksel ve bilişsel gelişimini destekleyen eğlenceli etkinlikler düzenliyor. Montessori oyun grubu, Orff yaklaşımlı ritim atölyesi, 1 masal 1 hareket, uykudan önce masal, kilden figür atölyesi, ebru atölyesi, sulu boya atölyesi ve tiyatro Kulübü gibi farklı yaş gruplarına ve ilgi alanlarına uygun bu etkinlikler çocuklar tarafından çok seviliyor. Ailelerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlik, süreleri ve katılımcı sınırı her etkinliğe göre farklılık gösteriyor.

Etkinliklerle ilgili detaylı bilgiler bkmkitapcocuk ve bkmkitapkafe instagram hesapları üzerinden paylaşılıyor.