Çocuklar bu etkinlikte hayal güçlerini kullanıyor

Bozüyük Güneşspor Kulübü Kadın Kolları yöneticileri, çocuklara yönelik çeşitli etkinlikler düzenlemeye devam ediyor.

Son olarak gerçekleştirdikleri etkinlikte, çocuklar diledikleri malzemeler kullanarak bir birinden güzel kar küreleri yaptılar. Proje hakkında konuşan Güneşspor Kulübü Kadın Kolları yöneticilerinden Hacer Can; "Çocuklarımız dilediği malzemelerle kendi kar kürelerini oluşturdular. Etkinliklerimizi planlarken çok yönlü düşünüyoruz. Bu etkinliğimizde çocuklarımızın hayal gücünü kullanmasını, arkadaşlık kurmasını, hayvanlara destek olmasını ve bu arada sosyalleşmesini hedefledik. Bizim için insanlar gibi hayvanlarda değerlidir. Bunun için sessiz canlar grubumuz sahipsiz kalmış hayvanlara yuva bulma, mama desteği, tedavi desteği sağlamak gibi görevler üstlenmişlerdir. Bu etkinliğimizin geliri de tamamen sokak hayvanlarına kullanılacaktır. Ayrıca projemizin oluşmasında beraber yol aldığımız kadın kollarımızdaki gönüllü arkadaşlarımıza, sessiz canlar grubu sorumlusu Selime Çelik ve yönetimindeki Yasemin Güneç, Zeynep Hışık’a, projelerimizin oluşumunda her zaman destek olan Güneş Spor Kulübü Başkanı Ümit Kök ile Kadın Kolları Başkanı Burçin Köroğlu’na çok teşekkür ederiz" dedi.