Çocuklar bu programı sakın kaçırmayın

Erenler Belediyesi ve Dünya Etnospor Konfederasyonu at biniciliği, ok atışı, mangala, 3 taş, 9 taş, kale ve çömlek gibi geleneksel spor ve oyunları çocuklar ile buluşturuyor.

Erenler Belediyesi ve Dünya Etnospor Konfederasyonu, çocuklar için unutamayacakları bir etkinliğe hazırlanıyor. 25 Ekim Çarşamba günü Erenler Belediyesi hizmet binası bahçesinde gerçekleşecek olan programda çocuklar; at biniciliği ve ok atışı gibi geleneksel sporlar ile gönüllerince zaman geçirecek. Programın binlerce çocuğa ve ailelerine ev sahipliği yapması planlanıyor.

Program hakkında detayları paylaşan Erenler Belediye Başkanı Rahmi Şengül, “Dünya Etnospor Konfederasyonu dünyada ve ülkemizde yaptığı program ve etkinlikler ile başta çocuklar olmak üzere toplumumuzun her kesiminden takdir kazanmış bir kuruluş. İnşallah kıymetli evlatlarımız ile Erenler’imizde harika bir buluşma gerçekleştirecekler” dedi.

Başkan Rahmi Şengül, “Evlatlarımız at biniciliği, ok atışı, mangala, 3 taş, 9 taş, kale ve çömlek oyunlarını gibi oyunlar ile inşallah gönüllerince zaman geçirecekler. 25 Ekim Çarşamba günü saat: 11.00 ile 17.00 saatleri arasında gerçekleşecek programa tüm evlatlarımız ve aileleri davetlidir” diye konuştu.