Çocuklar çevrenin önemini tiyatro ile öğrendi

Gölcük Belediyesi’nin kültür ve sanat etkinlikleri çerçevesinde "Güldüm Gitti" ve "Çevre Dostu Patiler" adlı çocuk oyunu sahnelendi. Oyunu keyifle izleyen çocuklar, çevrenin neden kirletilmemesi gerektiğini öğrendi.

Kazıklı Kervansarayı Kültür Yapısı’nda düzenlenen tiyatro günleri "Güldüm Gitti" ve "Çevre Dostu Patiler" adlı çocuk oyunu ile devam etti. İki ayrı oyunda ebeveynler kahkaha dolu bir akşam, çocuklar ise faydalı bilgilerle eğlenceli zamanlar geçirdi. Oyunda çocuklara, çevreye karşı saygılı yaklaşılması, kirletilmemesi ve korunması gerektiği anlatıldı.

Çevre Dostu Patiler oyununu izleyenler arasında Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer de yer aldı.