Çocuklar depremzedeler için yardıma koştu

Bağcılar Belediyesi tarafından depremzedeler için kurulan yardım toplama merkezlerinde çocukların davranışları herkesi duygulandırdı. 4 yaşındaki Simay, ihtiyaç sahipleri için hazırlanan kolilere kıyafetleri yerleştirirken İlkokul öğrencisi Azra da kumbarasında biriktirdiği paraları deprem bölgesindeki afetzedelere bağışladı.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Türkiye’nin her noktasında olduğu gibi Bağcılar Belediyesi’nin başlattığı yardım kampanyası da devam ediyor. İlçe genelinde oluşturulan 6 yardım toplama merkezinde küçük büyük her yaştan vatandaşın yaptığı bağışlar deprem bölgesine ulaştırılıyor.

Kutudan çıkan not duygulandırdı

Mahmutbey Mahallesi’nde bulunan Osmanlı Arşivi Deposu da yardım toplama merkezi olarak kullanılıyor. İlçe sakinleri, kışlık giyecekten bebek mamasına kadar temel ihtiyaç malzemelerini buraya getirerek görevlilere teslim ediyor. Depodaki yardım kolilerinin içinden çıkan ve İlkokul öğrencisi Azra tarafından yazılan not ve yanındaki minik kumbara herkesi duygulandırdı. Azra’nın yazdığı notta, “Merhaba ben Azra. Size dua ediyorum. Bir yardım etmek istiyorum. Geçmiş olsun” ifadeleri yer aldı. Notu gören görevliler duygu dolu anlar yaşadı. Açılan kumbarada da bozuk paralar olduğu görüldü.

4 yaşındaki Simay’dan örnek hareket

Yardım noktalarından biri de Bağcılar Belediyesi Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Kültür Merkezi’ydi. Spor salonunda toplanan ihtiyaç malzemeleri, vatandaşlar tarafından kolilere yerleştiriliyor. 4 yaşındaki Simay da annesi ve babasıyla kışlık giyecekleri katlayarak düzenli bir şekilde paketliyor. Minik Simay’ın bu örnek davranışı çevresindeki herkesi duygulandırdı. Melike ve Barış Sayın, her akşam kızları Simay’la buraya gelerek yardım çalışmalarına destek verdiklerini söyledi.

Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir de 6 yardım noktasında gece gündüz depremzedeler için gayret gösteren ilçe sakinlerine teşekkürlerini iletti.