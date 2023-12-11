Çocuklar doyasıya eğlendi

Dilovası Belediyesi’nin kültür sanat etkinlikleri çerçevesinde düzenlediği “Çocuk Konseri” etkinliğinde minikler doyasıya eğlendi.

Dilovası Belediyesi bir ilke imza atarak düzenlediği "Çocuk Konseri" renkli görüntülere sahne oldu. Ercan Dalkılıç Kültür Merkezi’nde düzenlen konserde; Ayhan Öztürk öncülüğünde yaklaşık 6-12 yaş arası 400 çocuk söylenen şarkılarla dans edip doyasıya eğlendiler. Etkinliği takip eden Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir’de, “Çocuklarımızın mutluluğu her şeye bedel. Göreve geldiğimiz günden bu yana çocuklarımızın geleceği ve mutluluğu için çalışıyoruz. Biz çocuklarımız için çalışırken, çocuklarımızdan beklentimiz derslerine çalışsınlar. Okusunlar. Kültürde, sporda başarılı olsunlar. Tek istediğimiz budur. Çocuklarımızı seviyoruz” şeklinde konuştu.