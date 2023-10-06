Çocuklar eğlenerek tedavi ediliyor

Bursa Ayten Bozkaya Spastik Çocuklar Hastanesi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde kullanılan son teknoloji robotik cihazlar sayesinde serebral palsi hastası çocuklar, dijital ortamda oyun gibi hazırlanan tedavilere büyük ilgi gösteriyor.

Serebral palsi hastalığı, Bursa Ayten Bozkaya Spastik Çocuklar Hastanesi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde modern yaklaşımla ele alınıyor. Multidisipliner tedavi programı ile her çocuğun motor seviyesine uygun egzersiz programları oluşturulurken, robotik cihazlar ile de kol ve bacak kasları tutmayan çocuklarda başarılı sonuçlar elde ediliyor. Uygulanan tedavi programı ile çocuklar günlük yaşam aktivitelerinde bağımsız hale geliyor.

Dünya Serebral Palsi Günü çerçevesinde serebral palsi hastalığı ve bu hastalığa karşı Ayten Bozkaya Spastik Çocuklar Hastanesi’nde verilen hizmetler ile ilgili açıklamalarda bulunan Başhekim Uzm. Dr. Yaşar Bilgi, dünya genelinde 17 milyon serebral palsi hastası olduğunu belirtti. Türkiye’de her yıl 6 bine yakın bebeğe serebral palsi tanısı koyulduğu bilgisini veren Uzm. Dr. Bilgi, “Serebral Palsi, erken fetal dönem ile 5 yaş arasında meydana gelen beyin hasarı sonucu oluşan klinik tablodur. Tüm dünyada çocukluk çağı nöromusküler hastalıkların bilinen en yaygın ve kalıcı özürlülüğe yol açan önemli bir hastalıktır. Bu nedenle hastalara erken tanı konularak erken tedavi ve rehabilitasyona başlanmasının önemi büyüktür” dedi.

Hastalığın; erken ya da zor doğum, çoğul gebelik ve akraba evlilikleri gibi birçok nedeni olabileceğini dile getiren Uzm. Dr. Bilgi, “Hastalığın belirtileri bebeklik ve okul öncesi dönemde kendisini göstermeye başlar. Anormal refleksler, vücudun gevşekliği, gövde ve ekstremitelerde sertlik, duruş bozuklukları ve yürüme bozukluğu serebral palsili çocuklarda görülebilen belirtiler arasında yer alır. Solunum, mesane ve bağırsak kontrolü, yeme, konuşma gibi motor becerileri ve kasları içeren vücut fonksiyonlarını da etkileyebilir” şeklinde konuştu.

Tedavi verimliliği artıyor

Ayten Bozkaya Spastik Çocuklar Hastanesi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde serebral palsi hastası çocukların hayata hazırlandığına dikkat çeken Uzm. Dr. Bilgi, çocuğun evde, okulda ya da toplum içinde işlevsel performansını en yüksek düzeye ulaştırmayı hedeflediklerinin altını çizdi.

Her çocuğun motor seviyesine uygun ve bir üst seviyeye taşıyacak uygun egzersiz programları oluşturduklarını ifade eden Uzm. Dr. Bilgi, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Hastanemizde iki adet robotik yürüme cihazı ve bir adet de omuz kol robotunun bulunuyor. Robotik cihazlarla verdiğimiz tedavilere çocuklarımız büyük ilgiyle katılıyor. Oyunla beraber tedavi verildiği için çok iyi uyum gösteriyorlar. Böylece çoğu hastamız günlük yaşam aktivitelerinde bağımsız hale geliyor. Robotik rehabilitasyon ile kol ve bacakları tutmayan hastalarımızın yarısından fazlasında başarılı sonuçlar alıyoruz.”