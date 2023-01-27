Çocuklar filme doyacak

Yarıyıl tatilinde çocuklar, vizyona giren yeni filmlerle sinema keyfini doyasıya yaşayacak.

Yarıyıl tatilinde olan sinemasever minikleri unutmayan Biletinial, çocukların ve ailelerinin hoşça vakit geçireceği etkinlikleri programına dahil etmeyi sürdürüyor. Biletinial’dan ulaşılabilecek filmler arasında bugün vizyona giren "Çizmeli Kedi: Son Dilek" ve "Ainbo: Amazon’da Büyük Macera" ile 3 Şubat tarihinde vizyona girecek "Mummies" yapımları bulunuyor. Tatil bitse de sinema keyfini bitirmek istemeyen çocuklar içinse 10 Şubat’ta "Mannu Çanakkale’de" ve "Pinokyo: Sihirli Yolculuk" keyifli seçenekler olarak dikkat çekiyor. Geçtiğimiz haftalarda gösterime giren "Muhteşem Kedi Maurice", "Rafadan Tayfa: Galaktik Tayfa", "Benim Tatlı Dişperim" de çocuklar ve ailelerinin Biletinial üzerinden ulaşabildiği yapımlar arasında yer alıyor.