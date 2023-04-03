Çocuklar geleneksel Ramazan eğlencesinde

Derince Belediyesi'nin Kent Meydanı'nda düzenlediği Ramazan etkinliklerinde çocuklar doyasıya eğleniyor.

Çocuklar geleneksel Ramazan eğlencesinde
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
4d
4d
4d
4d

Derince Belediyesi’nin Kent Meydanı’nda düzenlediği Ramazan etkinliklerinde çocuklar doyasıya eğleniyor.

Derince Kent Meydanı’nda kurulu olan Çayhane de haftanın belirli günlerinde çocuklara özel etkinlikler gerçekleştiriliyor. Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün’ün de katılarak çocukları yalnız bırakmadığı Ramazan eğlenceleri çerçevesinde Kent Meydanı’nda Nasreddin Hoca ile Kıssadan Hisse, Karagöz ile yarışmalar, sihirbaz gösterisi, yüz boyama ve balon yapımı etkinlikleri gerçekleştirildi. Ayrıca Ramazan etkinliklerinde çocuklara Osmanlı macunu, pamuk şeker ve patlamış mısır ikram edildi.