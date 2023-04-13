Çocuklar Hacivat ve Karagöz ile eğlendi
Körfez'de çocuklar için Hacivat ve Karagöz gölge oyunu etkinliği gerçekleştirildi.
Körfez’de çocuklar için Hacivat ve Karagöz gölge oyunu etkinliği gerçekleştirildi.
Körfez Belediyesi, Ramazan ayı etkinlikleri çerçevesinde İlçe Müftülüğü ile birlikte çocuklar için Hacivat ve Karagöz gölge oyunu etkinliği gerçekleştirdi. Oyunu izleyen çocuklar Hacivat ve Karagöz ile keyifli anlar yaşadı. Mehmet Akif Ersoy Cami’de düzenlenen etkinlik ile kahkaha sesleri yankılanırken, program sonrasında da çocuklara şeker ikram edildi.