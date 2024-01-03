Çocuklar hem eğlendi hem öğrendi

Kartepe’de düzenlenen tiyatro gösterimine katılan çocuklar hem doyasıya eğlendi hem de öğrendi.

Kartepe Belediyesi’nin sosyal ve kültürel etkinlikleri kapsamında yeni sezon tiyatro gösterileri büyük ilgi görüyor. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde düzenlenen “Doktor Panço” tiyatro gösterisinde Kartepeli çocuklar eğlenirken öğrendi. Kerem Murkurt’un yazıp yönettiği Doktor Panço gösterisi; Burak Tekin, Zeynep Karpuz ve Kerem Murkurt’un performanslarıyla büyük beğeni topladı. Tiyatro gösterisinde doktorun hayvanlarla olan maceraları eğlenceli dille anlatıldı. Çocuklar ve aileleri iki haftada bir düzenlenen ücretsiz tiyatrolar için Kartepe Belediyesi’ne teşekkür etti.