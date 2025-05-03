Çocuklar hem eğlendi hem öğrendi

Başiskele Belediyesi tarafından düzenlenen kültür-sanat programları çocuklara yönelik etkinliklerle başladı. Minikler hem eğlendi hem de öğrendi.

Başiskele Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü koordinesinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle hazırlanan etkinlikler kapsamında yetişkinlere ve çocuklara yönelik birçok tiyatro oyunları, müzikaller, söyleşiler, atölyeler ve daha birçok etkinlik sanatseverlerle buluşacak. Her yaştan ve kesimden kişiye hitap edecek "Başiskele Kültür-Sanat" etkinlikleriyle mayıs ayı da dolu dolu geçecek. Başiskele Kültür-Sanat etkinlikleri çocuklara yönelik etkinlikle başladı. Türkiye Yüzyılı Gençlik Merkezi’nde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları tarafından sahnelenen Evvel Zaman İçinde adlı çocuk tiyatrosu, ücretsiz olarak izleyiciyle buluştu. Minik izleyicilere unutulmaz tiyatro deneyimi yaşatan oyunda çocuklar hem gülerek eğlendi, hem de birçok konuda bilgi sahibi oldu.