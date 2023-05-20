Çocuklar hem eğlendi hem suyun önemi hakkında bilgilendi

Yalova Belediyesi tarafından her Cumartesi günü çocuklara yönelik gerçekleştirilen tiyatro etkinlikleri bu hafta ‘İyiler Mutlaka Kazanır Su’ isimli çocuk oyunuyla devam etti.

Toplam 3 seans olarak ücretsiz olarak Yalova Belediyesi Çocuk Tiyatrosu’nda sahnelenen oyunu çocuklar büyük ilgi gösterdi. Sahnelenen Tiyatro Oyununu, Yalova’nın kardeş şehri olan Rottenbburg Am Neckar Belediye 1.Belediye Başkanı Thomas Weigel ile danışmanı Ümit Kapti’de izledi.

‘İyiler Mutlaka Kazanır Su’ isimli tiyatro oyununda suyun önemi, nasıl kullanması yönünde bilgiler çocuklara eğlenceli şekilde aktarıldı. Oyun sonunda ise oyuncular çocukların yanına giderek, Rottenbburg Am Neckar Belediye 1.Belediye Başkanı Thomas Weigel ile birlikte günün anısına fotoğraf çektirdiler.

Oyunun bitimiyle kardeş şehrimiz Rottenbburg Am Neckar Belediye 1.Belediye Başkanı Thomas Weigel, Yalova Belediyesi’nin çocuklara yönelik gerçekleştirmiş olduğu eğitici ve öğretici tiyatro gösterilerinden dolayı teşekkür etti.