Çocuklar hem eğleniyor hem öğreniyor

Bilecik Belediyesi bebek ve çocuk atölyelerinde aktiviteler başladı.

Bilecik Belediyesi tarafından bebek ve çocukların hizmetine sunulan Bilecik Belediyesi Cemal Süreya Bebek ve Çocuk Atölyelerinde güzel aktiviteler gerçekleştiriliyor. Eğitime ve çocuklara yönelik anlamlı çalışmaların uygulamaya konulduğu Bilecik Belediyesinde çocuklar, yarıyıl tatillerini en verimli şekilde değerlendiriyor. Uzman eğitmen ve öğretmenler eşliğinde buluşan bebek ve çocuklar her gün iki atölye faaliyetinde birbirinden faydalı etkinliklere katılıyor. 4-10 yaş arası çocuklara yaşlarına uygun saatlerde eğitimlerin verildiği program kapsamında robotik kodlama, akıl oyunları ve lego atölyesi çocukları hem eğlendiriyor hem de bilgilendiriyor.

Renkli ve güzel görüntülerin oluştuğu atölye faaliyetleri kapsamında bu dönem 50 öğrenci faydalanabiliyor.

Başvuru için Bilecik Belediyesi resmi internet sayfasını ziyaret ederek ‘Atölyeler’ bölümünden kayıt yaptırabilirler.