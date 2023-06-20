Çocuklar için 'Tatilde de Trafik Kuralları Aklımda' projesi geliştirildi

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü, trafik bilinci ve güvenliği konusunda farkındalık oluşturmak için "Tatilde de Trafik Kuralları Aklımda" projesini geliştirdi.

Bu proje çerçevesinde Bilecik genelindeki okullarda Trafik Şube Müdürlüğü ve Trafik Jandarma Timleri tarafından çocuklara yaş gruplarına uygun trafik eğitimleri verildi. Eğitimler, çocuklara trafik konusunda bilinçli ve sorumluluk sahibi olmalarını sağlamak amacıyla özel olarak tasarlanan trafik eğitim modülleri kullanılarak gerçekleştirildi. Bu modüller, İl Jandarma Komutanlığı tarafından hazırlandı ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından akıllı tahtalara yüklenerek interaktif bir şekilde öğretmenler tarafından kullanıldı.

Projenin temel hedefi, çocuklara yaz tatili süresince yaya, sürücü ve yolcu olarak trafikte dikkat etmeleri gereken kuralları öğretmek ve trafik bilincini artırmaktı. Öğrencilere trafik düzeni ve güvenliğinin önemi anlatıldı ve trafik kazalarının önlenmesi için gerekli önlemler konusunda bilgilendirme yapıldı.