Çocuklar ile belediye el ele kedilere umut oluyor

Balıkesir’in Burhaniye ilçesi Faruk Kızıklı İlkokulu 4/B sınıfı öğrencilerinin okul bahçesinde buldukları hasta kedi ile başlayan maceraları Burhaniye Belediyesi’nin desteği ile hayvan sevgisine eşsiz bir örnek oldu.

Okul bahçesinde iştahsız ve halsiz kediyi bulunca ilk iş belediye veterinerlik birimine haber veren ilkokul öğrencileri bir sokak hayvanının canını kurtardı. Çocukların "Kedi Kurtarma Ekibi (KKE)" adını verdikleri grubu destekleyen Burhaniye Belediyesi Veterinerlik Hizmetleri Birimi, iştahsızlık ve halsizlik nedeni ile bakımevine misafir olan hasta kediye enfeksiyondan kaynaklanan hastalığından dolayı Veteriner Emrah Güleç tarafından antibiyotik tedavisi uygulanarak sokak hayvanları bakımevinde gözlem altına aldı.

"Hayat" adını verdikleri kediyi öğretmenleri ile birlikte ziyaret eden öğrenciler, Burhaniye Belediyesi Alida Nedim Eraslan Sokak Hayvanları Bakım Evinde önce kliniği gezerek ardından kurtardıkları kediyi ve diğer sokak hayvanlarını ziyaret ederek sevdiler.