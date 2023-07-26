Çocuklar kamyoneti havuza çevirdi

Bursa'da termometrelerin 42 dereceyi görmesi sonrası çocuklar kamyonetin dorsesini havuza çevirdi.

Çocuklar kamyoneti havuza çevirdi
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Proline
Proline

Bursa’da termometrelerin 42 dereceyi görmesi sonrası çocuklar kamyonetin dorsesini havuza çevirdi.

Bursa’nın merkez Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı Mahallesi’nde çocuklar, hava sıcaklığının iyice artmasından bunalarak bir kamyonetin dorsesini havuza çevirdi. Dorseye muşamba seren çocuklar daha sonra dorseyi su ile doldurdu. Doldurdukları suda yüzen çocukların sevinci amatör kamera ile kaydedildi.