Çocuklar Keçiören'de ücretsiz eğlenceye doyacak

Keçiören Belediyesi bünyesinde Kurban Bayramı boyunca da ücretsiz hizmet verecek olan Deniz Dünyası, Doğal Yaşam Parkı, çocuk lunaparkı, teleferik, Ahmet Çalık Buz Pateni Pisti çocukların eğlence merkezi olacak.

Çocuklar Deniz Dünyası’nda binlerce tür sualtı canlısını, Doğal Yaşam Parkı’nda yüzlerce tür yaban hayvanını bir arada görmenin keyfini çıkaracak. Lunaparkta vakit geçirmek isteyenler renkli oyuncakların, teleferikle seyahati tercih edenler Keçiören’i kuşbakışı seyretmenin, kayağa meraklı olanlar ise ücretsiz kayak keyfinin tadını çıkaracaklar.

Çocukların Kurban Bayramı boyunca Keçiören’de gönüllerince eğlenme fırsatı bulacağını söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Şehrimize çocuklarımız için lunapark, Deniz Dünyası, Doğal Yaşam Parkı, teleferik, aqua parklar, buz pateni pisti gibi onlarca tesis yaptık. Aynı zamanda voleybol sahası, tenis kortu, basketbol sahası ve halı sahalarımız ücretsiz hizmet veriyor. Keçiörenli çocuklar çok şanslı. Devletimizin ve milletimizin geleceği olan çocuklarımız Kurban Bayramı boyunca ücretsiz eğlenceye doyacak" dedi.