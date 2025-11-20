Çocuklar Macera Park'ta hem keşfediyor hem gelişiyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Yenikent Şehir Ormanı’nın kalbinde bulunan Macera Park’ta minik misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Adrenalin dolu parkurlarda ekip çalışmasını, özgüveni ve fiziksel gelişimini artıran çocuklar, farklı deneyimlerle hem eğleniyor hem de öğreniyorlar.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından çocuklara yönelik eğitim ve etkinlik programları tüm hızıyla devam ediyor. Yoğun eğitim döneminden arda kalan vakitte, Yenikent Şehir Ormanı’nın kalbinde bulunan Macera Park’ta buluşan çocuklar, doğayla buluşarak yeni beceriler kazanma fırsatı buluyor. Ağaçların gölgesinde ve kuş seslerinin arasında kurulan eğitim alanında çocuklar, uzman eğitmenler eşliğinde adrenalin dolu parkurlara adım atıyor. Ekip çalışmasını, özgüveni ve fiziksel dayanıklılığı artırmayı amaçlayan parkurlarda çocuklar farklı deneyimlerle hem eğleniyor hem de öğreniyorlar.

Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, "Çocuklarımızın sosyal hayatını daha verimli ve eğitici geçirmeleri adına etkinliklerimize tüm hızıyla devam ediyoruz. Bu kapsamda Yenikent Şehir Ormanı’nda bulunan Macera Park’ta minik misafirlerimizi ağırlamaya devam ediyoruz. Macera Park, yalnızca bir eğlence alanı değil; özgüven, dayanıklılık ve paylaşım duygusunun güçlendiği bir eğitim noktasıdır. Önümüzdeki süreçte de farklı grupları misafir etmeye ve çocuklarımıza yeni deneyimler kazandırmaya devam edeceğiz" ifadeleri kullanıldı.