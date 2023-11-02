Çocuklar masallar eşliğinde tedavi oluyor

Bursa Gemlik Devlet Hastanesinde görev yapan Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Özge Özdemir Vidin, hastanede tedavi gören çocuklara anlattığı birbirinden güzel masalarla çocukların tedavi görürken eğlenmesini sağlıyor.

Uzman Doktor Özge Özdemir Vidin’in, çeşitli hastalıklar sebebi ile uzun süre hastanede kalması gereken çocukların hastane ortamında sıkılmamaları için başlattığı etkinlik, çocuklar tarafından beğeniyle takip ediliyor. Minik hastalar ayrıca hastanenin çocuk servisinde kurulan mini kütüphane ile de beğendikleri kitapları okuma şansı elde ediyor.

Çocuklar ihtiyaç duyuyor

Kızının doğumuyla masalları öğrenmeye ve anlatmaya başladığını dile getiren Uzm. Dr. Vidin, “Sonrasında neden hastanede de anlatmıyorum diye düşündüm. Nöbetlerde ya da hastaneye erken geldiğimde masallar anlatmaya başladım. Özellikle hastanede uzun süre tedavi gören çocukların gerçekten ihtiyaçları oluyor, sıkılıyorlar. Onlarla beraber masal anlatmak, masalları konuşmak çok hoşuma gidiyor. Aynı zamanda serviste çocuk kütüphanesi kurduk. Burada tedavi gördükleri süre boyunca kitap karıştırmaları, okumaları çok güzel ve verimli oluyor” dedi.