Çocuklar Pamuk ile Kömür oyunuyla eğlendi

Körfez Belediyesi, "Pamuk ile Kömür" adlı çocuk tiyatrosunu miniklerle buluşturdu. Tütünçiftlik Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen tiyatro oyununu çocuklar ilgiyle izledi.

Kültür sanat etkinliklerini sürdüren Körfez Belediyesi çocukları unutmadı. Çocuk tiyatrosunun sevilen karakterleri Pamuk ile Kömür oyunuyla çocuklar doyasıya eğlendi. Murat Kaçmaz’ın kaleme aldığı ve yönettiği çocuk tiyatrosu, hem güldürdü hem de öğretici oldu. İyi bir arkadaşlıkları olan Pamuk ile Kömür’ü konu edinen oyunda, çocukların kahkahaları salonu inletti.