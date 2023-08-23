Çocuklar portatif yüzme havuzunda keyifli anlar yaşayacak

İzmit Belediyesi’nin Cephanelik Spor Tesisleri’nin yanında kurulumunu tamamlayarak çocukların hizmetine sunduğu portatif yüzme havuzu yoğun katılımla açıldı.

İzmit Belediyesi, çocukların keyifli vakit geçirebilmesi ve temel yüzme eğitimi alabilmesi amacıyla Cephanelik Spor Tesisleri’nin yanında portatif havuz kurulumunu tamamlayarak geçtiğimiz hafta çocukların kullanımına sundu. Bugün resmi olarak açılışı gerçekleştirilen havuz, Eylül ayının sonuna kadar Pazar günleri hariç 10.00-18.00 saatleri arasında 7-13 yaş arası çocuklara hizmet verecek. Havuzun açılını yapan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, "Bugün güzel bir hizmetin başlangıcını yapacağız. Suyu ve yüzmeyi seviyoruz. Çocuklarımızın gelişimine katkı olsun diye daha fazla spor yapmaları için hizmet kanallarımızı genişletmeye çalışıyoruz. Spor hem zihinsel hem fiziksel gelişimi destekler. Özellikle yüzme bizim çok emek verdiğimiz spor dallarından bir tanesidir. Şu anda mevcut havuzumuzun kapasitesi yetmediği için portatif bir havuzu geçen haftalarda hizmete almıştık. Daha fazla çocuk yüzme öğrensin, spor faaliyetleri yapsın ve eğlensin istedik. Cephanelik bölgesinde kurduğumuz bu portatif havuz bütün çocuklarımıza ücretsiz şekilde hizmet verecek. 7-13 yaş arası çocuklarımız buradan yararlanabilecek. Başlarında uzman hocalarımız olacak. Yüzme bilmeyen çocuklarımıza yüzme öğretilecek, yüzme bilenler de burada eğlenecek. Tüm çocuklarımıza iyi eğlenceler diliyorum" ifadelerini kullandı.