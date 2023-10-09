Çocuklar tiyatro oyunuyla eğlendi

Gebze’de sahnelenen "İbiş ve Arkadaşları" isimli tiyatro oyunu çocuklar tarafından ilgiyle izlendi.

Gebze Belediyesi’nin kültür sanat etkinlikleri çerçevesinde Gebze Kültür Merkezi Salonu’nda düzenlenen "İbiş ve Arkadaşları" isimli çocuk tiyatrosu, minikleri bir araya getirdi. Salonu aileleriyle birlikte dolduran çocukların keyif içerisinde izlediği tiyatro gösterimine Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz de katıldı. Büyükgöz, "Bizim geleceğimiz, yarınlarımız olan evlatlarımızın boş vakitlerini en güzel şekilde değerlendirmeleri adına Gebze Kültür Merkezimizde birbirinden farklı programlar gerçekleştiriyoruz. Bugün bir araya geldiğimiz evlatlarımıza ve onların kıymetli velilerine katılımlarından dolayı şükranlarımı sunuyor, iyi eğlenceler diliyorum" dedi.