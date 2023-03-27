Çocuklar trafikte böyle fark edilecek

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğünce yapılan etkinlikte, karanlık şartlarda daha rahat fark edilebilmeleri için çocuklara reflektif yansıtıcı özellikli materyaller dağıtıldı.

Jandarma Genel Komutanlığınca hayata geçirilen ve Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğünce Tekirdağ’da uygulanan etkinlikte; geleceğin teminatı ve birer yönetici adayı olan çocukların trafikte yaya halde bulundukları anlarda, özellikle karanlıkta gece şartlarında daha rahat fark edilebilmeleri için reflektif yansıtıcı özellikli kıyafetler ile okul çantalarında ve kıyafetlerinde bulunduracakları yansıtıcı özellikli materyaller dağıtıldı.

Süleymanpaşa ilçesi Barbaros Naki Bilge İlkokulunda düzenlenen programda dağıtılan materyaller sayesinde çocuklar trafikte adeta bir yıldız gibi parlayarak sürücüler tarafından daha rahat fark edilecek. Jandarma Genel Komutanlığı tarafından tasarlanarak hayata geçirilen "Trafikte Parlayan Yıldızlar" isimli, "Yaya Önceliğine" ve "Trafikte Görünür Olmanın Önemine" sloganıyla düzenlenen projeyle çocuklar, daha güvenli okula gidip gelebilecek.

Dağıtım törenine Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım’da katılırken, Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürü Hasan Seçer gazetecilere yaptığı açıklamada, "Amacımız, geleceğin teminatı ve birer yönetici adayı olan çocuklarımızın trafikte yaya halde bulundukları anlarda, özellikle gece şartlarında karanlıkta, açık renkli ve yansıtıcı özellikli kıyafetler ile okul çantalarında ve kıyafetlerinde bulunduracağı yansıtıcı özellikli materyaller sayesinde trafikte adeta bir yıldız gibi parlayarak, sürücüler tarafından daha rahat fark edilebilmelerini sağlamaktır" diye konuştu.