Çocuklar ücretsiz eğlence için Keçiören'e akın etti

Keçiören Belediyesi bünyesinde Kurban Bayramı boyunca hizmet veren Deniz Dünyası, Doğal Yaşam Parkı, çocuk lunaparkı, teleferik ve Ahmet Çalık Buz Pateni Pisti binlerce çocuğun ücretsiz eğlence merkezi oldu. Keçiören’de yaşayan ve ilçe dışından gelen aileler çocukları ile birlikte bu tesislerde keyif dolu anlara tanıklık etti.

Keçiören Belediyesi tarafından çocuklara yönelik ücretsiz hizmet veren tesislere bayram boyunca rekor düzeyde ziyaretçi akınının gerçekleştiğini söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Bayram boyunca Keçiören’in ve Ankara’nın birçok noktasından ailelerimiz çocuklarıyla birlikte şehrimize gelerek ücretsiz eğlencenin keyfini çıkardılar. Çocuk lunaparkı, Deniz Dünyası, Doğal Yaşam Parkı, teleferik, aqua parklar, buz pateni pisti gibi onlarca tesisimiz binlerce çocuğumuzu ağırladı. Çocuklarımızın, eğlence durağı olarak Keçiören’i tercih etmesi bizleri ziyadesiyle mutlu etti” dedi.