Çocuklar üniversiteyi deneyimledi

Ara tatilde kapılarını çocuklara açan Doğuş Üniversitesi Dudullu Yerleşkesi, farklı eğitim ve uygulama alanlarında düzenlediği etkinliklerle çocukların üniversite hayatını deneyimlemesini sağladı.

‘Çocuklarımız Kampüste’ etkinliğiyle Doğuş Üniversitesi kapılarını çocuklara açtı. 0-4 yaş aralığından, 9 yaş ve üzerine kadar onlarca çocuk, bilim insanları ile bir araya gelerek bilimsel araştırma ortamlarını daha yakından gözlemleme fırsatına erişti. Uzay araştırmaları ile dünyada öncü akademisyenlerden arasında gösterilen Prof. Dr. Doğan Erbahar ile ‘Elektrik Deneyleri’ gerçekleştiren çocuklar eğlenerek öğrendi.

Eğitim ve laboratuvar alanlarını kullanan küçük bilim insanları birebir etkileşim içerisinde çalışmaları deneyimleme fırsatında buldu. ‘Çocuklarımız Kampüste’ etkinliğinde çok sayıda arkadaşlık edinen çocuklar çok eğlendiklerini, birçok şey öğrendiklerini ve keyifli vakit geçirdiklerini dile getirdi.

Etkinlikte gerçekleştirilen diğer etkinlikler ise şu şekilde:

"Prof. Dr. Doğan Erbahar “Elektrik Deneyleri”

Dr. Öğr. Üyesi Sermet Demir “3 Boyutlu Yazıcı Uygulaması ve Mikroskop ile Değişik Malzemelerin İncelenmesi”

Öğr. Gör. Huri Gonca GÜMÜŞAYAK “Palyaço Etkinliği”

Öğr. Gör. Birsel Erbaş, Öğr. Gör. Ayten Özçelik, Öğr. Gör. Ecem Akay, Öğr. Gör. M. Eren Masat “Cup Kek ve Kurabiye Yapımı”.