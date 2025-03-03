Çocuklar Üşümesin Projesi Kapsamında Yardım Eli Ulaştırıldı

Silivri Kent Konseyi ve Selimpaşa Gönüllüleri Derneği iş birliğiyle yürütülen ‘Çocuklar Üşümesin’ projesi kapsamında Van Erciş, Siirt ve Adıyaman’daki üç köy okulunun öğrencilerine kışlık giysi ve kırtasiye malzemeleri gönderildi.

Silivri Kent Konseyi’nin Selimpaşa Gönüllüleri Derneği ile birlikte başlattığı ‘Çocuklar Üşümesin’ projesi kapsamında hayırseverlerin destekleriyle hazırlanan şapka, şal, eldiven ve kırtasiye malzemeleri, ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırıldı. Van Erciş, Siirt ve Adıyaman’daki üç köy okulunda eğitim gören öğrenciler için hazırlanan yardımlar, gönüllülerin katkılarıyla yerine ulaştırıldı.

Silivri Kent Konseyi ve Selimpaşa Gönüllüleri Derneği, projeye destek veren tüm üyelerine teşekkür ederken, kırtasiye malzemelerinin temininde aracılık eden Aslı Altınova ile Keskincolor Kartpostalcılık Şirketi’ne de şükranlarını sundu.

Kent Konseyi yetkilileri, sosyal dayanışma projelerinin süreceğini belirterek, ihtiyaç sahibi çocuklara destek olmak isteyen herkesi benzer projelere katkıda bulunmaya davet etti.