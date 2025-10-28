Çocuklar uzayın gizemini El Battani Uzay Evi'nde keşfediyor

Kağıthane Belediyesi’nin El Battani Uzay Evi, minik ziyaretçilerini uzayın büyüleyici dünyasıyla tanıştırıyor. Astronomi ve uzay bilimlerine ilgi duyan çocuklar, burada hem eğleniyor hem de bilimle iç içe bir deneyim yaşıyor.

El Battani Uzay Evi’nde çocuklar; sanal ay yolculukları, gezegen gözlemleri ve interaktif uygulamalar aracılığıyla uzayda olmanın heyecanını yaşıyor. Astronot kıyafetleri giyerek yapılan ay yüzeyi iniş simülasyonu, VR uygulamaları ve döner illüzyonlar gibi etkinlikler, çocuklara uzay keşfini eğlenceli bir şekilde öğretmeyi amaçlıyor. Merkezde ayrıca refleksmetre cihazı, kaotik sıvı küresi ve ağırlık simülasyonu gibi düzeneklerle çocuklar, uzaydaki fiziksel olayları deneyimleyerek öğrenme fırsatı buluyor. El Battani Uzay Evi bu yönüyle hem bilimsel merakı destekliyor hem de çocukların analitik düşünme becerilerini geliştiriyor. Kağıthane Belediyesi tarafından hayata geçirilen proje, geleceğin bilim insanlarını yetiştirmeyi hedefliyor. Çocuklar, El Battani Uzay Evi’nde geçirdikleri keyifli zamanla birlikte bilimin farklı alanlarına ilgi duymaya teşvik ediliyor.

Başkan Mevlüt Öztekin, "Amacımız çocuklarımızın erken yaşta bilime olan ilgisini artırmak. El Battani Uzay Evi ile onların merak duygusunu destekliyor, uzay gibi gizemli bir alanda keşfetme heyecanı yaşamalarını sağlıyoruz" dedi. Kağıthane Belediyesi, El Battani Uzay Evi ile çocuklara hem eğitici hem de ilham verici bir ortam sunarak bilimin ışığında yeni ufuklar açmaya devam ediyor.