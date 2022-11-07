Çocuklar yeni nesil parkları çok sevdi

Gebze’de inşa edilen yeni nesil konsept parklar, çocukların ve gençlerin uğrak mekanları haline geldi.

Klasik park anlayışından farklı olarak dizayn edilen konsept parklarda, oyun gruplarının yanı sıra mini futbol, basketbol ve voleybol sahaları da bulunuyor. Mahallelere kazandırılan konsept parkları gezen Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, gençler ve aileleriyle bir süre sohbet etti. Büyükgöz, "Gebze’mizde parkların formatını değiştirmiştik. Farklı yaş gruplarına hitap edebilecek mini futbol, basketbol ve voleybol sahalarını ve çeşitli donatılarla zenginleştirilmiş konsept parklar. 7 yeni nesil konsept parkla duyurduğumuz bu projemizde hamdolsun sona yaklaştık. Barış, Cumhuriyet, Köşklüçeşme ve Tatlıkuyu mahallelerimizde konsept park çalışmaları tamamlanarak evlatlarımızın hizmetine sunuldu. Barış Mahallesi 1830 Sokak, Adem Yavuz Mahallesi 2326 ve 2335/3 Sokakta ise çalışmalar tamamlanmak üzere. Çocuklarımızın güven içerisinde hem oyun oynayabileceği hem de spor yapabileceği parklar hayırlı olsun" dedi.