Çocuklar yeteneklerini bu atölyede keşfediyor

Osmangazi Belediyesi’nin hayata geçirdiği Küçük Yazarlar Atölyesi’ne katılan çocuklar, oyunlar oynayarak okuma ve yazma alışkanlığı kazanıyor. Atölye çalışmaları sayesinde minikler, hem öğreniyor hem de kendi hikayelerini yazmanın mutluluğunu yaşıyor.

Osmangazi’de yaşayan çocukların iyi eğitim alabilmesi için çeşitli projeler hayata geçiren Osmangazi Belediyesi’nin daha önce Hüdavendigar Yetenek Evi’nde düzenlediği Küçük Yazarlar Atölyesi, çocukların hayallerini yazıya dönüştürdüğü sihirli bir buluşma noktası haline geldi. Bu kapsamda, ülkemize yeni yazarlar kazandırma hedefiyle yola çıkılan atölyenin bir yenisi Emek Yetenek Evi’nde gerçekleştirildi. Minik yazar adaylarının düşünmesini, duygularını yazıyla ifade etmesini ve hayal dünyalarını geliştirmesini sağlayan atölyeye katılan çocukların, derslerinde daha başarılı olduğu gözlemlendi.

"Çocuklar Küçük Yazarlar Atölyesi’ne katılmaktan çok mutlu"

Küçük Yazarlar Atölyesi’ne katılan çocukların derslerinde gözle görülür ilerleme olduğunu ifade eden Yazarlık Atölyesi Eğitmeni Pelin Yılmaz, "Çocuklarla birlikte kelimelerin büyülü dünyasında yolculuk yapıyoruz. Onlara edebiyatı sevdirmek ve yazıya gönül vermelerini sağlamak için oyunlar, hikayeler ve etkinlikler eşliğinde derslerimizi işliyoruz. Çocuklar atölyede bol bol yazıyor, kitap okuyor, masallar dinliyor ve kendi hayal dünyalarını kelimelere döküyor. Her çocuğun kaleminden çıkan hikayenin bir gün yayınlanacak kadar değerli olduğuna inanıyoruz. Çocuklar Küçük Yazarlar Atölyesi’ne katılmaktan çok mutlu. Yetişkin yazarların bile yazma sürecinde yaptıkları iş, çocukların oyun oynarken yaptıkları işe benziyor. Biz de çocuklara oyunlar oynatarak yazılar yazdırıyoruz" dedi.

Küçük Yazarlar Atölyesi’ne katılmaktan büyük keyif aldıklarını söyleyen çocuklar da, "Burada yeni bilgiler öğrenerek kendimizi geliştiriyoruz. Atölyeye katıldıktan sonra hikaye yazma yeteneğimiz gelişti. Burada aldığımız eğitimler sayesinde kendimizi daha iyi ifade etmeye başladık. Yeni arkadaşlar edinme fırsatı da buluyoruz" diye konuştu.

Çocuklarını kursa gönderen aileler ise bu güzel ve faydalı atölye çalışmalarını düzenlediği için Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın’a teşekkür etti.